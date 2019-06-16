Ручка раздельная MIRAGE USS BPVD-77 Вороненый никель

Всемирный торговый центр 4 (Four World Trade Center) был построен в Нью-Йорке по проекту архитектора Фумихико Маки в стиле минимализм. Фасад здания полностью облицован композитным стеклом со специальным покрытием, которое создает ощущение легкости и эфемерности. Окружающие здания отражаются в его стеклянном фасаде настолько четко, что контуры самой башни практически растворяются. Зеркальный фасад и скульптурный аспект проекта выполнены так, что порой кажется, будто здание исчезает на глазах, создавая эффект миража. Острые грани ручки MIRAGE повторяют архитектуру здания, благодаря чему сама ручка становится практически незаметной на двери при смене угла зрения.*MIRAGE (англ.) - мираж
Очень долгое время выбирала модель ручки, с магазином же определились сразу, так как советовали родители. В магазине очень большой ассортимент, от чего глаза буквально разбегаются по сторонам. Остановилась на этой, качественная, современная, бесшумная, хорошо вписалась в мой дизайн. Магазин всем советую.
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Ангелина
27 мая 2019
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Комментарий
Покупала ручку в этом магазине, она идеально подчеркнула мой дизайн, смотрится современно и стильно, качество пока радует.
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