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  7. Ручка раздельная MIRAGE USS BPVD-77 Вороненый никель
Ручка раздельная MIRAGE USS
4,0
3 194

Ручка раздельная для межкомнатной двери «MIRAGE USS BPVD-77» Вороненый никель

4,0
Этот товар смотрят 35 человек
Ручка раздельная MIRAGE USS BPVD-77 Вороненый никель
Доставим завтра
Арт. 80230
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,0
2 отзыва

С заботой о клиентах

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
3 194
533 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
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Ручка раздельная для межкомнатной двери «MIRAGE USS BPVD-77» Вороненый никель
Цвет: Вороненый никель
Ручка раздельная MIRAGE USS BPVD-77 Вороненый никель
Ручка раздельная MIRAGE USS BL-26 Черный Ручка раздельная MIRAGE USS MWSC-33 Итальянский тисненый Ручка раздельная MIRAGE USS CP-8 Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Вороненый никель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    39549
  • Цвет:
    Вороненый никель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.9
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Всемирный торговый центр 4 (Four World Trade Center) был построен в Нью-Йорке по проекту архитектора Фумихико Маки в стиле минимализм. Фасад здания полностью облицован композитным стеклом со специальным покрытием, которое создает ощущение легкости и эфемерности. Окружающие здания отражаются в его стеклянном фасаде настолько четко, что контуры самой башни практически растворяются. Зеркальный фасад и скульптурный аспект проекта выполнены так, что порой кажется, будто здание исчезает на глазах, создавая эффект миража. Острые грани ручки MIRAGE повторяют архитектуру здания, благодаря чему сама ручка становится практически незаметной на двери при смене угла зрения.*MIRAGE (англ.) - мираж

Характеристики

  • Артикул:
    39549
  • Цвет:
    Вороненый никель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.9
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

2
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К
16 июня 2019
4
Комментарий
Очень долгое время выбирала модель ручки, с магазином же определились сразу, так как советовали родители. В магазине очень большой ассортимент, от чего глаза буквально разбегаются по сторонам. Остановилась на этой, качественная, современная, бесшумная, хорошо вписалась в мой дизайн. Магазин всем советую.
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А
27 мая 2019
4
Комментарий
Покупала ручку в этом магазине, она идеально подчеркнула мой дизайн, смотрится современно и стильно, качество пока радует.
Вам помог этот отзыв?
4.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
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2
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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