Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
3,6
98 ₽
3,6
Арт. 257134
О товаре
Цвет:SC МатХром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Rucetti
Материал:Сталь
Характеристики
Описание
Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Петля без врезки, 2 подшипника (экономия денег и времени при монтаже)петля - 1 шт.; саморезы - 8 шт.
Характеристики
Артикул:055-0225
Цвет:SC МатХром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Rucetti
Материал:Сталь
Стиль:Модерн
Тип установки:Универсальная
Гарантия (лет):1
Максимальная нагрузка (2 петли):25 кг
Отделка:Гальваника
Тип:Для межкомнатных дверей
