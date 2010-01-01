Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Фурнитура для дверей
  4. Петли дверные
  5. Петли без врезки
  6. Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
3,6
98

Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)

3,6
Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
Арт. 257134
3,6
98
Петля без врезки стальная Rucetti 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

  • Цвет:
    SC МатХром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Rucetti
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    055-0225
  • Цвет:
    SC МатХром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Rucetti
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Гарантия (лет):
    1
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    25 кг
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Петля без врезки, 2 подшипника (экономия денег и времени при монтаже)петля - 1 шт.; саморезы - 8 шт.

  • Артикул:
    055-0225
  • Цвет:
    SC МатХром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Rucetti
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Гарантия (лет):
    1
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    25 кг
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей

