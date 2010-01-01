Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Фурнитура для дверей
  Петли дверные
  Петли приварные
  6. Петля приварная Т1254/140х20x25 мм с подшипником
Петля приварная Т1254/140х20x25 мм с подшипником
Арт. 81964
Фотографии покупателей

347
Петля приварная «Т1254» 140х20x25 мм с подшипником

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Приварная петля T1254/140x20x25 предназначена для установки на металлические двери всех типов.

  • Артикул:
    35683
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.316
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    250 кг
  • Регулировка:
    Нет
  • Серия:
    Т1254
  • Наличие подшипника:
    Да
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    18

