  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Фурнитура для дверей
  4. Петли дверные
  5. Петли врезные
  6. Петля универсальная Castillo CL 500-A4 102x76x3,5 ABL-18 Темная медь
Петля универсальная «Castillo CL 500-A4» 102x76x3,5 ABL-18 Темная медь
2 781

Петля универсальная «Castillo CL 500-A4» 102x76x3,5 ABL-18 Темная медь

Петля универсальная Castillo CL 500-A4 102x76x3,5 ABL-18 Темная медь
Арт. 81397
2 781
Петля универсальная «Castillo CL 500-A4» 102x76x3,5 ABL-18 Темная медь
Цвет: Темная медь
Петля универсальная Castillo CL 500-A4 102x76x3,5 ABL-18 Темная медь
Петля универсальная Castillo CL 500-A4 102x76x3,5 FG-10 Французское золото Петля универсальная Castillo CL 500-A4 102x76x3,5 OB Античная бронза Петля универсальная Castillo CL 500-A4 102x76x3,5 BB-17 Коричневая бронза
Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Петли коллекции Castillo прекрасно подходят  к  классическим  интерьерам и идеально дополняют серию Armadillo Classic. Высококачественные Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Петли  выполнены из 100% латуни.

Отзывы и вопросы о товаре

