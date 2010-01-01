Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Цилиндры
  5. Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 C Хром (ЦАМ, 3 ключа)
Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 C Хром (ЦАМ, 3 ключа)
Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 Хром
273 420

Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 Хром

Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 C Хром (ЦАМ, 3 ключа)
Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 C Хром (ЦАМ, 3 ключа)
Код товара: 19481
273 420
Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 Хром
Цвет: Хром
Цилиндр ключ/ключ Bravo ZK-60-30/30 C Хром (ЦАМ, 3 ключа)
Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • КодТовара ,2217:
    19481
  • Тип двери ,2055:
    Премиум
  • Цвет товара ,1793:
    Хром
  • 976, Цвет ,2069:
    Хром

Характеристики

  • Артикул:
    054-0014
Дополнительно:

  • В наличии:
    1054 товара

Описание

Цилиндр симметричный ключ/ключ, решение класса премиум.цилиндр - 1 шт.; ключи - 3 шт.; винт - 1 шт.

Характеристики

  • Артикул:
    054-0014

Отзывы и вопросы о товаре

