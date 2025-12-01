Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
371 ₽
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Арт. 82697
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Размер, мм:
80 мм (35+10+35) — доставка 01.12.2025
О товаре
Размер:80 мм (35+10+35)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Ajax
Характеристики
Артикул:39849
Размер:80 мм (35+10+35)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Ajax
Материал:Алюминий
Стиль:Классика
Вес, кг:0.169
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:2 класс
Материал ключа:Сталь
Материал цилиндра:Алюминий
Материал вертушки:Алюминий
Количество ключей, шт:5
Количество пинов:6
Комплектация вертушкой:Да
Размер, мм:80
Серия:AX100
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:72
Дополнительно:
В наличии:12922 товара
Описание
Цилиндровые механизмы Ajax серии A100/102 предназначены для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей. Вариант исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка. Тип ключа: “английский”. Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 70 мм. Упаковка: картон.
