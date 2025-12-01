Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Замки и комплектующие
  Цилиндры
  5. Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
0,0
371

Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой

Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Арт. 82697
0,0
0 отзывов

371
Цилиндровый механизм (AX102/80) AX1002Knob80 (35+10+35) CP хром с вертушкой
Размер, мм:
80 мм (35+10+35)
70 мм (30+10+30)доставка 01.12.2025
80 мм (30+10+40)доставка 01.12.2025
60 мм (25+10+25)доставка 01.12.2025
80 мм (35+10+35)доставка 01.12.2025
О товаре

  • Размер:
    80 мм (35+10+35)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax

Характеристики

  • Артикул:
    39849
  • Размер:
    80 мм (35+10+35)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.169
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Материал цилиндра:
    Алюминий
  • Материал вертушки:
    Алюминий
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Да
  • Размер, мм:
    80
  • Серия:
    AX100
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    72
Дополнительно:

  • В наличии:
    12922 товара

Описание

Цилиндровые механизмы Ajax серии A100/102 предназначены для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей. Вариант исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка. Тип ключа: “английский”. Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 70 мм. Упаковка: картон.

