  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Накладные
  6. Замок накладной ЗН 1-3-1 бронза
Замок накладной ЗН 1-3-1 бронза
Замок накладной «ЗН 1-3-1» Бронза
Замок накладной «ЗН 1-3-1» Бронза

Замок накладной ЗН 1-3-1 бронза
Замок накладной ЗН 1-3-1 бронза
Замок накладной ЗН 1-3-1 бронза
Арт. 84119
Замок накладной «ЗН 1-3-1» Бронза

О товаре

  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь

Описание

Замок накладной ЗН 1-3-1 предназначен для деревянных и металлических дверей.Замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 4 английских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.

Отзывы и вопросы о товаре

Е
Е Емельянов Матвей Маркович
26 сентября 2020
5
Комментарий
Хороший замок за свою цену. Подойдет как и в гараж или на почтовый ящик, так и на входную дверь. Сейчас они очень распространены и я часто вижу такие замки на дверях. Гарантия два года это большой плюс производителю
