Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Накладные
  6. Замок накладной ЗН1-2.1 медь
Замок накладной ЗН1-2.1 медь
Замок накладной «ЗН1-2.1» Медь
5,0
1 056

Замок накладной «ЗН1-2.1» Медь

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
Замок накладной ЗН1-2.1 медь
Замок накладной ЗН1-2.1 медь
Замок накладной ЗН1-2.1 медь
Арт. 84115
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 056
Хочу скидку
Замок накладной «ЗН1-2.1» Медь
Цвет: Медь
Замок накладной ЗН1-2.1 медь
Замок накладной ЗН1-2.1 бронза Замок накладной ЗН1-2.1 (серебро) Замок накладной ЗН1-2.1 (бриллиант)
+2

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    27871
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.6
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Размер ригеля:
    28 мм
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Количество комбинаций:
    15000
  • Серия:
    ЗН1-2
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    16
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    387 товаров

Описание

Замок накладной цилиндровый ЗН 1-2.1 рекомендован для деревянных дверей.Замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 4 английских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.

Характеристики

  • Артикул:
    27871
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.6
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Размер ригеля:
    28 мм
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Количество комбинаций:
    15000
  • Серия:
    ЗН1-2
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    16

Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
М Макаров Григорий Александрович
29 сентября 2020
5
Комментарий
Гарантия целых два года, взял его с уверенностью. Уже стоит этот замок в гараже, теперь поставил в кладовку. Цена не кусается, так что, советую его. Для входной двери будет слабоват, а в гараж/сейф и т.д. будет идеальный вариант
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0