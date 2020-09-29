Замок накладной ЗН4 032.1.1 (правый), 5 кл.
Замок накладной ЗН4 032.1.1 (правый), 5 кл.
О товаре
-
Цвет:Никель
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:40223
-
Цвет:Никель
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Меттэм
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.2
-
Тип упаковки:Пакет
-
Класс безопасности:4 класс
-
Бэксет:64 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Тип защелки:Нет
-
Количество ригелей, шт:4
-
Материал ключа:Сталь
-
Количество ключей, шт:5
-
Серия:Классика
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Ключом
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:5
Описание
Замок накладной сувальдный ЗН4 032.1.1 имеет 4 класс безопасности. Предназначен для установки во входные двери всех типов - как металлические, так и деревянные. Замок рекомендуется для установки на гаражные двери.
