Замок накладной ЗН4 032.1.1 (правый), 5 кл.

Замок накладной сувальдный ЗН4 032.1.1 имеет 4 класс безопасности. Предназначен для установки во входные двери всех типов - как металлические, так и деревянные. Замок рекомендуется для установки на гаражные двери.