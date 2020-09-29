Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Замки и комплектующие
  Замки для входных дверей
  Накладные
  Замок накладной ЗН4 032.1.1 (правый), 5 кл.
Замок накладной ЗН4 032.1.1 (правый), 5 кл.
Код товара: 83889
О товаре

  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    40223
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Бэксет:
    64 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Нет
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    Классика
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Ключом
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    5
Описание

Замок накладной сувальдный ЗН4 032.1.1 имеет 4 класс безопасности. Предназначен для установки во входные двери всех типов - как металлические, так и деревянные. Замок рекомендуется для установки на гаражные двери.

Отзывы и вопросы о товаре

К
Кузин Степан Фёдорович
29 сентября 2020
5
Комментарий
Всего за две тысячи замок с пятью ригелями. Замок можно закрывать и открывать как ключом (задействованы четыре ригеля) так и ручкой на один ригель изнутри. Подобные замки всегда ставил себе из-за их удобства. Присутствует и защита от спила и взлома.
Вам помог этот отзыв?
