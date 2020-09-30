Каталог
Замок накладной ЗН4-1 (медь)
Арт. 84118
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь

Описание

Замок накладной сувальдный ЗН4-1 предназначен для деревянных и металлических дверей.Замок, 3 сувальдных ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.

  • Артикул:
    34883
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.57
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Бэксет:
    55 мм
  • Размер ригеля:
    11 мм
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    3
  • Количество комбинаций:
    15000
  • Серия:
    ЗН4
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Ключом
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    20

Отзывы и вопросы о товаре

Ф
Ф Фадеев Максим Адамович
30 сентября 2020
5
Комментарий
Хороший замок, за такую небольшую цену советую. Три ключа идут в комплекте, сначала шли туговато, но после пары недель стал работать как по маслу. Накладка в таком же стиле, как и сам замок. Спасибо за хорошее ценовое предложение
