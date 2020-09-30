Замок накладной ЗНД1А/Д полимер/покр /88300/

Замок накладной «ЗНД1А/Д» полимерое покрытие Медь
Замок накладной «ЗНД1А/Д» полимерое покрытие Медь
Арт. 83830
О товаре
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:САМ
-
Материал:Алюминий
Характеристики
-
Артикул:35169
-
Цвет:Медь
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:САМ
-
Материал:Алюминий
-
Вес, кг:0.645
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Бэксет:50 мм
-
Размер ригеля:11 мм
-
Тип механизма секретности:Цилиндровый
-
Количество ригелей, шт:2
-
Материал ключа:Сталь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество комбинаций:15000
-
Серия:ЗНД
-
Тип запирания:Автомат
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:20
Дополнительно:
-
В наличии:405 товаров
Описание
Замок накладной дисковый ЗНД1А/Д предназначен для запирания дверей толщиной 35-45 мм. Замок универсальный, устанавливается как на правые, так и на левые двери.
