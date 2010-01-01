Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Тяги 04 к врезным замкам (комплект)
Тяги 04 к врезным замкам (комплект)
Тяги 04 к врезным замкам (комплект) Чёрный
0,0
412

Тяги 04 к врезным замкам (комплект) Чёрный

Этот товар смотрят 21 человек
Тяги 04 к врезным замкам (комплект)
Тяги 04 к врезным замкам (комплект)
Тяги 04 к врезным замкам (комплект)
Код товара: 83903
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
412
Хочу скидку
Тяги 04 к врезным замкам (комплект) Чёрный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • КодТовара ,2217:
    83903
  • Цвет товара ,1793:
    Черный
  • FILTER_Производитель ,1942:
    МЕТТЭМ
  • FILTER_Гарантия ,1943:
    2 года

Характеристики

  • Артикул:
    99
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    59 товаров

Описание

Тяги 04 - Тяги для врезных замков (комплект). Предназначены для дополнительного запирания двери в направлении вверх-вниз.

Характеристики

  • Артикул:
    99

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре