  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Замок кодовый ЗКП-2 /(ЗКП-40)
Замок кодовый ЗКП-2 /(ЗКП-40)
Замок кодовый «ЗКП-2 /(ЗКП-40)» Хром
2 135

Замок кодовый «ЗКП-2 /(ЗКП-40)» Хром

Замок кодовый ЗКП-2 /(ЗКП-40)
Замок кодовый ЗКП-2 /(ЗКП-40)
Замок кодовый ЗКП-2 /(ЗКП-40)
Код товара: 83888
2 135
Замок кодовый «ЗКП-2 /(ЗКП-40)» Хром

О товаре

  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1

Характеристики

  • Артикул:
    93
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Размер ригеля:
    23,6 мм
  • Тип механизма секретности:
    Кодонаборный (перекодируемый)
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Серия:
    Кодовые
  • Наличие защелки:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Дополнительно:

  • В наличии:
    2180 товаров

Описание

ЗКП-2 /(ЗКП-40) - Кодовая защелка. Одна из самых популярных и востребованных моделей МЕТТЭМ. Широко применяется для запирания подъездов, хозяйственных помещений, калиток.

