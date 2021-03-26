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  2. ДП CPL NC33 Luna White Сross 200*70
NC33 Luna
4,5
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление White Сross

4,5
Этот товар смотрят 24 человека
ДП CPL NC33 Luna White Сross 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225229
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление White Сross
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    White Cross
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    White Cross
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
У
26 марта 2021
5
Комментарий
Вот и я решила написать отзыв про двери. Купили двери в этом магазине 7 месяцев назад. дверь конечно шикарная, и цвет и дизайн и качество. Со стороны продавца- профессиональные замеры, очень грамотные и вежливые менеджеры, В общем компанию рекомендую, уверена в них на 100%. Друзья как раз планируют покупку квартиры- рекомендую им двери без зазрения совести!
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И
11 октября 2020
5
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
очень хорошая дверь, радует глаз, купил таких три, потому что подходит по стилю
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А
29 февраля 2020
4
Комментарий
Я пришла в салон дверей, меня встретили очень вежливые менеджеры, помогли выбрать мне модель двери. Предварительно мне посчитали общую сумму товара, меня все устроило. На следующий день ко мне приехал культурный замерщик, все быстро замерил и посчитал скол следующий день я пришла в салон дверей, мне снова все посчитали и поставили на доставке, через день двери у меня уже были дома. Дверями осталась довольна, все так как я и хотела!
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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