Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. ДП CPL NC33 Luna White Сross 200*80
NC33 Luna
4,5
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление White Сross

4,5
Этот товар смотрят 17 человек
ДП CPL NC33 Luna White Сross 200*80
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225230
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «NC33» Luna (CPL) остекление White Сross
Размер полотна, см:
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    White Cross
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    White Cross
  • Вес, кг:
    25
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

Популярные подборки

Темные межкомнатные раздвижные двери Межкомнатные двери белые с матовым стеклом Межкомнатные двери из экошпона Серые Межкомнатные двери в Серпухове Двери гармошка на кухню Межкомнатные двери раздвижные из МДФ Двухстворчатые межкомнатные двери купе Межкомнатные двери Эмалит коллекция Twiggy Межкомнатные двери Винил серия Graffiti Межкомнатные двери цвета Brown Dreamline

Отзывы и вопросы о товаре

10
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
25 июня 2021
5
Комментарий
Компания "Мебель 169" очень радует большим ассортиментом продукции и также большим разнообразием по ценам! Времени ходить по магазинам не было, поэтому искали в интернете. Остановились на дверях Менеджер по телефону профессионально и с подробным объяснением рассказала нам о материале, качестве и рассказала о том, как осуществляется доставка. Мы также заказали услуги установщиков, сами бы не смогли также качественно и аккуратно установить, как это сделали установщики вашей компании. Благодарим их за это! Вывод: мы остались очень довольны! Качество дверей на высоте! Рекомендуем!
Вам помог этот отзыв?
М
01 мая 2021
5
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Года 3 назад ставила двери Двери до сих пор не требуют даже регулировки. Плавный ход, дизайн, все то что люблю. Спустя годы делая ремонт, уже в новой квартире вновь решилась потратить деньги на приобретение дверей в вашей компании. Изначально выбрала модель дверей, цвет которых в офисе не подошел. Потом с менеджером подобрали подходящие. Спасибо ей за неравнодушную работу! Очень довольна дверьми, очень довольна сервисом монтажной бригады. Интеллигентные, корректные, убрали все за собой. Идеально смонтированные двери. Спасибо магазину!
Вам помог этот отзыв?
Д
27 апреля 2021
4
Достоинства
дверь супер - я в восторге
Недостатки
Нет
Комментарий
Хочу оставить отзыв о данном магазине и о дверях, купленных здесь. Заказывала дверь на сайте, осталась довольна качеством обслуживания и товаром. Отдельно хочется выразить благодарность консультанту за то, что действительно умеет общаться с клиентом и помог выбрать нужный товар. После долгих сомнений я остановилась на дверях хард флекс. Дизайн, повышенная звукоизоляция двери, а также спокойные оттенки идеально вписались в нашу спальню в стиле прованс. Думаю, впишутся они и в другой интерьер без проблем. Доставка была достаточно быстрой, хорошо упаковано все было. Рекомендую к покупке!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Межкомнатные двери слоновой кости цвета

Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "А3" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель белый
А3 Жемчужно-перламутровый
15 920
Дверь межкомнатная "Elen" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Elen Жемчужно-перламутровый
12 433
Дверь межкомнатная "Diagonale" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Diagonale Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Eleganza" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Eleganza Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Rombo" Жемчужно-перламутровая глухая
Rombo Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Realta" Жемчужно-перламутровая глухая
Realta Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Quadratto" Жемчужно-перламутровая глухая
Quadratto Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Galera" Жемчужно-перламутровая глухая
Galera Жемчужно-перламутровый
14 635
Дверь межкомнатная "Chaos" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Chaos Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Contorno" Жемчужно-перламутровая эмаль глухая
Contorno Жемчужно-перламутровый
13 470
Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Groove Жемчужно-перламутровый
15 803
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть