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  2. Дверь межкомнатная NC33 CPL Luna, остекленная, white cross, без кромки, филенчатая
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Дверь межкомнатная NC33 CPL Luna, остекленная, white cross, без кромки, филенчатая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная NC33 CPL Luna, остекленная, white cross, без кромки, филенчатая 200x60

3,5 8 отзывов
Размер двери, см Как сделать замеры?
200×70 200×80 200×90
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    013-0449 Скопировано
  • Материал:
    CPL
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Плинтус
Плинтус

Характеристики и описание

  • Артикул:
    013-0449 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    White Cross
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.048

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.
Особенности
RAL 9010 - Белый (англ. Pure white, нем. Reinweiß).

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    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (8)

Фотографии покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.4 / 5На основе 8 отзывов
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  • Сначала с низкой оценкой
5
И
И Ирина
28 ноября 2020
4
Комментарий
Заказывали данные двери. В полном восторге. Не ожидали что они будут такими тяжелыми. За такую цену очень хорошего качества. Советую всем знакомым.
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В
В Виктория
06 марта 2020
5
Достоинства
Выгодные цены, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери очень красивые, отлично подошли к нашему интерьеру. Работают хорошо без заеданий. Рекомендую
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К
К Кристина
19 января 2020
5
Достоинства
Выгодные цены, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Пришло время менять межкомнатные двери, старые уже прям портили и вид , и неуютно было как то. Нужны были красивые новые двери, чтобы освежить квартиру. Подобрали светлые двери, и стало будто светлее. Я довольна выбором.
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4.4 / 5
5 звезд
3
4 звезды
5
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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