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  2. ДП CPL M22 Luna Magic Fog 200*60
М22 Luna
4,5
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «М22» Luna (CPL) остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 20 человек
ДП CPL M22 Luna Magic Fog 200*60
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223675
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «М22» Luna (CPL) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.048
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.048

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
15 апреля 2021
4
Достоинства
цена качество дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
Отличные двери. Эксплуатируем давно. Когда встал вопрос с ремонтом в новой квартире, единогласно выбрали эту компанию для изготовления дверей . Привезли в срок, все двери были как следует упакованы в пленку, при получении все проверили, царапин и сколов нигде не было. Только при установке мастер задел немного одну из дверей, но это заметно, только если знаешь, где смотреть
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К
18 октября 2020
5
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Не выявлены
Комментарий
Выбор дверей, как оказалось довольно ответственное дело. Как всегда хотелось новинку, чего-то такого, чего не знаю сама... В этом салоне дверей приглянулся один образец двери с матовым стеклом и с рисунком. И я поняла,что это то что нужно мне в комнату. Сразу обсудили все с менеджером,она все рассказала о двери. Сама дверь не требует много ухода - это очень удобно. Взяла услугу замерщика,приехал он вовремя все замер и в итоге дверь поставили идеально. Доставка у меня вышла быстрая,доставили все аккуратно,дверь целая) Очень понравился магазин. Всем советую!
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Ж
15 августа 2020
4
Комментарий
Хотим поблагодарить Ваш магазин за великолепные двери для нашей квартиры! Качество дверей отличное- видно невооруженным глазом, и установщик хвалил их. Работой сотрудников Вашего магазина мы тоже очень довольны, все ребята молодцы, вежливые, всегда перезвонят, напомнят, сообщат. В принципе, другого мы и не ожидали, т.к. пришли по совету наших друзей, которые ставили у Вас двери. Поэтому, еще раз спасибо
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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Quadratto Жемчужно-перламутровый
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Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
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