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  2. ДП CPL NC32 Luna 200*70
NC32 Luna
4,7
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «NC32» Luna (CPL) глухая

4,7
Этот товар смотрят 16 человек
ДП CPL NC32 Luna 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223706
Этот товар смотрят 10 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «NC32» Luna (CPL) глухая
Размер полотна, см:
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL

Характеристики

  • Артикул:
    013-0388
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот и ДСП, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
CPL Luna — многослойный композитный материал c защитным слоем Overlay, лишен известных недостатков эмали, а по тактильным ощущениям превосходит ее, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. EU.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Мягкое закрывание обеспечивает пенополиуретановый уплотнитель Q-Lon от немецкой компании Schlegel.

Характеристики

  • Артикул:
    013-0388
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    CPL
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Luna
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
А
26 сентября 2020
5
Достоинства
дизайн, качество, влагостойкая
Недостатки
Недостатков нет
Комментарий
Искала двери в ванну и кухню, зашла на сайт в интернете, потом почитала о магазине отзывы, вернулась и заказала. двери классические, смотрятся лаконично. По цене могу сказать одно - приемлемо
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Е
26 июня 2020
5
Комментарий
Решили поставить дверь межкомнатную, так как маленький ребёнок. Это очень удобно!!! Во первых, качественное дерево, очень легко установили дверь, устойчивое, качественное к внешним воздействиям двери (холод, тепло, влага)
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Р
14 октября 2019
5
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Не увидела
Комментарий
Термоустойчивость, удароустойчивость, качество покрытия, доступные цены, лёгкая эксплуатация, экологически чистые
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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