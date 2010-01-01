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  5. ДП ЭМА Париж-4 Софт панакота 200*80
Париж-4 Софт панакота
0,0
10 829

Дверь межкомнатная "Париж-4" Софт панакота глухая

Этот товар смотрят 27 человек
ДП ЭМА Париж-4 Софт панакота 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 625189
Этот товар смотрят 6 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 829
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 829 ₽
Коробка 4 745 ₽
Наличник 5 390 ₽
Изменить
20 964
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 805 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS119 Коробка "Т" сэндвич ЭМА комплект 2,5 шт. (Софт панакота) МДФ 2070*80*35 (у.п)
VRDS119 ⋅ 4 745 ₽
 4 745
4 745
VRDS121 Наличник "Т" ЭМА комплект 5 шт. (Софт панакота) Тип-0 МДФ 2150*80*10
VRDS121 ⋅ 5 390 ₽
 5 390
5 390
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Дверь межкомнатная "Париж-4" Софт панакота глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Софт панакота
ДП ЭМА Париж-4 Софт графит 200*80 ДП ЭМА Париж-4 Софт мокко 200*80 ДП ЭМА Париж-4 Софт айс 200*80
ДП ЭМА Париж-4 Софт панакота 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    44
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Классика

Характеристики

  • Артикул:
    VRDM0310
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    44
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Классика
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Софт панакота
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*4,1
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Покрытие эмалит на текущий момент является одним из самых практичных и красивых материалов для отделки дверей.
Материал
Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.

Характеристики

  • Артикул:
    VRDM0310
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    44
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Классика
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Софт панакота
  • Общий цвет:
    Слоновая кость
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*4,1
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.056
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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