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  5. ДП ЭМА Севилья-16 Бетон светлый 200*70
Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
0,0
7 009

Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 19 человек
tumb 1 - ДП ЭМА Севилья-16 Бетон светлый 200*70
tumb 2 - ДП ЭМА Севилья-16 Бетон светлый 200*70
ДП ЭМА Севилья-16 Бетон светлый 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624902
Этот товар смотрят 11 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 009
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 009 ₽
Коробка 3 633 ₽
Наличник 3 010 ₽
Изменить
13 652
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 169 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDTP0038 Коробка "Т" ЭМА МДФ (Бетон светлый) 70*32*2070 комплект (3шт.) (у.п)
VRDTP0038 ⋅ 3 633 ₽
 3 633
3 633
VRDTP0039 Наличник "Т" ЭМА прямой (Бетон светлый) 70*08*2150 комплект (5 шт.)
VRDTP0039 ⋅ 3 010 ₽
 3 010
3 010
Показать ещё
Дверь межкомнатная Севилья-16 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Бетон светлый
ДП ЭМА Севилья-16 Софт мокко 200*70 ДП ЭМА Севилья-16 Софт графит 200*70 ДП ЭМА Севилья-16 Бетон тёмный 200*70 ДП ЭМА Севилья-16 Софт айс 200*70
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    44
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Севилья
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Кромка:
    В цвет полотна
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.049
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Покрытие эмалит на текущий момент является одним из самых практичных и красивых материалов для отделки дверей.

Характеристики

  • Кромка:
    В цвет полотна
  • Поверхность:
    Гладкая и шелковистая поверхность с перламутровым оттенком
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.049
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из сращенного бруса древесины хвойных пород.

Отзывы и вопросы о товаре

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