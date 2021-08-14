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  5. ДП HF Прима-2 White Mix 200*80
Прима-2 White Mix
4,5
5 432

Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая

4,5
Этот товар смотрят 11 человек
ДП HF Прима-2 White Mix 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 203924
Этот товар смотрят 16 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 432
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 432 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
906 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 168 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Mix
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

34
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
14 августа 2021
4
Достоинства
палитра оттенков дверей богатая, обширный модельный ряд, наличие качественной фурнитуры, оперативная работа сервисных служб.
Недостатки
Не выявлены
Комментарий
Поставили такие двери. В пользовании замечательны. Крепкая дверь, натуральное покрытие, интересный цвет, хорошая шумоизоляция
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Л
02 августа 2021
4
Достоинства
впечатляющий набор комплектующих, обширная цветовая гамма и возможность вариаций, невысокая цена, небольшой срок ожидания заказа
Недостатки
Нет
Комментарий
Решили поменять дверь в спальне на более качественную, обратились в этот магазин, т.к. знакомые посоветовали. Консультант помогла выбрать и все подробно объяснила. Установили буквально на следующий день, все сделали быстро и качественно. Двери очень стильные, подойдут под любой интерьер. Выбор огромный! Очень довольны результатом и когда будем менять межкомнатные двери обязательно вернемся. Спасибо!
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М
25 мая 2021
4
Достоинства
качество, цена, двери стильные, доставка за короткие сроки
Недостатки
Нет
Комментарий
Отличный магазин с отличным сервисом, менеджер ответила на все интересующие меня вопросы очень подробно рассказала о выбранных мной дверях, покупал сразу 7 дверей и ставил по очереди самостоятельно уже спустя пару месяца после покупки распечатал очередную дверь и обнаружил трещину, в итоге мне ее поменяли без проблем.
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4.5 / 5 (На основе 34 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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