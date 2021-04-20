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  5. ДП HF Браво-22 Black Mix Magic Fog 200*70
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Black Mix Остекленная Царговая
4,5
4 550

Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Black Mix Остекленная Царговая 200x70

4,5
Этот товар смотрят 30 человек
ДП HF Браво-22 Black Mix Magic Fog 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96779
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 550
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 550 ₽
Коробка 455 ₽ x 3 шт.
Наличник 231 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 070
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
759 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0879 Коробка "Т" HF Black Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0879 ⋅ 455 ₽
 455
1 365
029-0880 Наличник "Т" HF Black Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0880 ⋅ 231 ₽
 231
1 155
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Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Black Mix Остекленная Царговая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Black Mix
ДП HF Браво-22 White Mix Magic Fog 200*70
ДП HF Браво-22 Black Mix Magic Fog 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Black Mix
  • Общий цвет:
    Черный
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Black Mix
  • Общий цвет:
    Черный
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
20 апреля 2021
4
Достоинства
Выгодные цены, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери это не только высокая прочность самого полотна двери, но и замки, которые идут в стандартной комплектации тоже под стать этим дверям. Я знаю не по наслышке, ведь у моего отца стоит дверь этого товарного знака и поэтому, когда пришёл момент выбирать межкомнатную дверь для моего загородного домика, я естественно выбирал именно из этих дверей. Остановился на экошпон - это не только высокопрочная дверь, но и обладающая повышенными тепловыми характеристиками. Так же она подходила по цене и цветовой схеме к самому дому.
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И
05 февраля 2021
5
Достоинства
Качество товара, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
В моей квартире установлено 3 двери (на кухне, в ванной и туалете) .Выглядят они более чем достойно, по весу тяжелые, сразу складывается впечатление, что это качественная вещь. Достаточно массивные, выполнены качественно.
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М
03 августа 2020
4
Достоинства
большой ассортимент,цены низкие,качество хорошее
Недостатки
из-за темного цвета двери требуют большего ухода
Комментарий
4 года назад заказала дверь в ванную комнату. До сих пор служит без нареканий, несмотря на то, что некоторая влажность в помещении с принудительной вытяжкой присутствует. оригинальный неповторимый цвет, фактура дерева; - хорошая фурнитура; - широкий выбор моделей, возможность объединять модели и используемые материалы, даже если они не представлены в конфигураторе на сайте по рассматриваемой модели; - удобный конфигуратор на сайте. Отдельное спасибо персоналу ,вежливые и приятные люди !
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4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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