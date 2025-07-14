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  5. Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10
Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10
0,0
1 115

Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10

Этот товар смотрят 18 человек
tumb 1 - Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10
Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10
Арт. 624746
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 115
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Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10
Размер, см:
207x12x1
207x15x1
207x12x1
207x10x1доставка 14.07.2025
207x20x1
Как сделать замеры
Цвет:
Добор "T" ЭМА (Софт панакота) МДФ 2070*120*10 Добор "T" ЭМА (Бетон темный) МДФ 2070*120*10
Добор "T" ЭМА (Бетон светлый) МДФ 2070*120*10
Добор "T" ЭМА (Софт айс) МДФ 2070*120*10 Добор "T" ЭМА (Софт мокко) МДФ 2070*120*10 Добор "T" ЭМА (Софт графит) МДФ 2070*120*10 Добор "T" ЭМА (полуночный синий) МДФ 2070*120*10

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 12 x 1
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    120
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS096
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    120
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    Эмалит
  • Цвет:
    Бетон светлый
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит
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Характеристики

  • Артикул:
    VRDS096
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    120
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    Эмалит
  • Цвет:
    Бетон светлый
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит

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Подходит для моделей дверей

Дверь межкомнатная Севилья-30 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
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Дверь межкомнатная Севилья-20 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
7 009
Дверь межкомнатная Севилья-21 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-21 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
6 705
Дверь межкомнатная Севилья-26 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-26 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
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Дверь межкомнатная Севилья-10 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-10 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
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Дверь межкомнатная Севилья-7 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-7 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
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Дверь межкомнатная Севилья-33 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Севилья-33 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка в цвет полотна, каркасно-щитовая
6 705