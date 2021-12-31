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Граффити-1 Total Black
0,0
5 019 6 692 -25%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-1" Total Black глухая

Этот товар смотрят 19 человек
ДП В Граффити-1 Total Black 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225019
Этот товар смотрят 6 человек

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 019
6 692
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 019 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 014
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0063 Коробка "Т" В Total Black МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0063 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
147-0064 Наличник "Т" В Total Black МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0064 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-1" Total Black глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x70
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Total Black
ДП ЭКО Граффити-1 Snow Art 200*70 ДП ЭКО Граффити-1 Slate Art 200*70
ДП В Граффити-1 Total Black 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

19
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
31 декабря 2021
4
Комментарий
Очень красивая дверь для небольшой комнаты. Смотрится не перегруженной и изящной. Дизайн довольно мягкий. Покупкой довольна. Могу смело рекомендовать данный интернет-магазин.
Вам помог этот отзыв?
Т
15 июля 2021
5
Достоинства
цена, дизайн
Недостатки
нет
Комментарий
дверь очень понравилась: нежного и оригинального дизайна. Доставили быстро и без всяких проблем, за что и хотим поблагодарить сотрудников магазина!
Вам помог этот отзыв?
Г
15 февраля 2021
4
Комментарий
Доброе утро. Покупал дверь в комнату, смотрится превосходно. Со своей задачей справляется хорошо. Фактура очень красивая и дополняет своим видом наш новый дизайн комнаты. Спасибо большое!
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