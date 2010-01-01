Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
5 378 ₽ 7 170 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая 200x60
Код товара: 48907
Комплектация:
|Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
|028-0313
Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 293 ₽
|293 ₽
|879 ₽
|028-0236
|
Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 473 ₽
|473 ₽
|1 419 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
Характеристики
-
Артикул:015-0517
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Скиновая
-
Цвет:П-23 (Белый)
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Сатинат белый художественный
-
Вес, кг:16.5
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.06
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Характеристики
-
Артикул:015-0517
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Skinny
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Скиновая
-
Цвет:П-23 (Белый)
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Сатинат белый художественный
-
Вес, кг:16.5
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.06
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
