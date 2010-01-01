Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Винил
  4. Серия Skinny
  5. Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
0,0
5 378 7 170 -25%

Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая 200x60

Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 48907
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 378
7 170
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 378 ₽
Наличник 293 ₽ x 3 шт.
Коробка 473 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 676
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
028-0313 Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 293 ₽
 293
879
028-0236 Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 473 ₽
 473
1 419
Показать ещё
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил, П-23 (Белый), остекленная, сатинат белый художественный, скиновая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70 200×80
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Материал:
    Винил

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

