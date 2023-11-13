Дверь межкомнатная Классик-13 Экошпон Virgin, остекленная, сатинат белый художественный, царговая
9 150 ₽
Дверь межкомнатная Классик-13 Экошпон Virgin, остекленная, сатинат белый художественный, царговая
Арт. 253222
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-0658
|
Коробка "Т" ЭКО Virgin МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0658 ⋅ 819 ₽
|819 ₽
|
|2 457 ₽
|031-0679
|
Наличник "Т" ЭКО Virgin МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0679 ⋅ 384 ₽
|384 ₽
|
|1 152 ₽
Размер полотна (ВхШ), см:
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:el’PORTA (Portika)
-
Коллекция:Classico
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:097-0418
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:el’PORTA (Portika)
-
Коллекция:Classico
-
Стиль:Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Virgin
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Сатинат белый художественный
-
Вес, кг:26.32
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, классический "выступающий" багет и объемная филенка, профиль без пустот и ДСП.
Отделка
Эко Шпон — структурный антивандальный материал с защитным лаком. Германия, Южная Корея.
