  ДП ЭКО Классик-13 Virgin White Crystal 200*60
ДП ЭКО Классик-13 Virgin White Crystal 200*60
Дверь межкомнатная Классик-13 Экошпон Virgin, остекленная, сатинат белый художественный, царговая
0,0
9 150

Дверь межкомнатная Классик-13 Экошпон Virgin, остекленная, сатинат белый художественный, царговая

ДП ЭКО Классик-13 Virgin White Crystal 200*60
ДП ЭКО Классик-13 Virgin White Crystal 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 253222
0,0
За полотно
9 150
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 150 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 384 ₽ x 3 шт.
12 759
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0658 Коробка "Т" ЭКО Virgin МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0658 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0679 Наличник "Т" ЭКО Virgin МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0679 ⋅ 384 ₽
 384
1 152
Дверь межкомнатная Классик-13 Экошпон Virgin, остекленная, сатинат белый художественный, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
200x60
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Classico
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    097-0418
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Classico
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Virgin
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    26.32
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Описание

Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, классический "выступающий" багет и объемная филенка, профиль без пустот и ДСП.
Отделка
Эко Шпон — структурный антивандальный материал с защитным лаком. Германия, Южная Корея.

Отзывы и вопросы о товаре

П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
Ф
Ф Филиппова Анна
15 декабря 2021
4
Комментарий
Здравствуйте, два года назад мне привезли данную дверь и установили. Выглядит всё отлично, я покупкой довольна. Прекрасный дизайн и все детали выполнены аккуратно. Всё качественно. Дверь достаточно плотная, поэтому хорошо звукоизолирует, а также сохраняет тепло. Буду рекомендовать знакомым и друзьям, спасибо!
Вам помог этот отзыв?
С
С Светлана
12 июня 2021
4
Комментарий
добрый день, заказывала межкомнатные двери. Могу сказать, что все двери пришли идеального качества, хорошо упакованные и в целом очень аккуратно сделанные. Также меня подкупил этот дизайн. Поэтому я решила взять в большом количестве, чтобы все двери в квартире были одинаковые.
Вам помог этот отзыв?

