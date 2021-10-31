Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
4,4
5 040 ₽ 6 720 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
4,4
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238023
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80 — доставка 27.10.2025
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Материал:Эмалит
Характеристики
-
Артикул:066-0176
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Prima
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Grey Matt
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:28
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Дополнительно:
-
В наличии:3 товара
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
