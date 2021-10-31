Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Распродажа выставочных образцов
  4. Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  5. ДП ЭМА Прима-12 Grey Matt 200*80
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
4,4
5 040 6 720 -25%

Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая

4,4
Этот товар смотрят 8 человек
tumb
tumb
tumb
ДП ЭМА Прима-12 Grey Matt 200*80
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238023
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 040
6 720
-25%
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x80доставка 27.10.2025
Как сделать замеры
Цвет: Grey Matt
ДП HF Прима-12 White Mix 200*80 ДП ЭКО Прима-12 White Wood 200*80 ДП ЭМА Прима-12 White Matt 200*80
ДП ЭМА Прима-12 Grey Matt 200*80
+5

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Артикул:
    066-0176
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика, Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    3 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0176
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика, Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Алекс
31 октября 2021
4
Комментарий
Двери из этой модели обладают исключительной прочностью и красотой. Поэтому не задумываясь приобрела несколько дверей разных моделей, но схожих по тематике. Пришлось немного доплатить, но я осталась очень довольна!
Вам помог этот отзыв?
Т
Т Таисия
26 января 2021
4
Комментарий
Натуральные материалы в мебели всегда были доступны не для всех, но изделия из таких качественных материалов всегда будут превосходить их по качеству и в некоторых случаях по внешнему виду. Как по мне, то лучше переплатить, чем потом мучиться с некачественным товаром.
Вам помог этот отзыв?
Е
Е Евгений Козлов
01 января 2020
5
Комментарий
В основании этой модели двери лежат натуральные материалы, которые отличаются от других качеством и прочностью. При этом в них имеются и проблемы. Они чувствительны к повышенной влажности, весьма тяжелые в весе, спустя долгие годы они все же могут рассохнуться. Но при правильной эксплуатации всех этих проблем можно избежать.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Ликвидация остатков межкомнатных дверей"

Дверь межкомнатная Design-709 ПВХ Лофт ред, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Уценка
Дверь межкомнатная Design-709 ПВХ Лофт ред, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
19 628 39 256 ₽ -50%
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Уценка
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
19 273 38 545 ₽ -50%
Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Тип-3 2150*70*8
Доставим завтра
Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Тип-3 2150*70*8
405 540 ₽ -25%
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
1 000
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
5 636 8 670 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
 
5 265 7 020 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-12 Винил Total Black, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 272
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
5 636 8 670 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, кромка нет, царговая
9 419
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, кромка нет, царговая
4 856 7 470 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Chalet Provence, глухая, кромка нет, царговая
4 368 6 720 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Chalet Provence, остекленная, white сrystal, кромка нет, царговая
4 856 7 470 ₽ -35%

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная, magic fog, кромка нет, скиновая
12 570
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
9 570
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
 
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая, кромка нет, скиновая
7 320
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная, white сrystal, кромка нет, скиновая
9 570
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 270
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
4 452
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Slate Art, глухая, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Slate Art, глухая, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
3 915 5 220 ₽ -25%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть