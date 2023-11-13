Дверь входная Техно Kale Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
0,0
25 218 ₽ 28 020 ₽ -10%
Дверь входная Техно Kale Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228603
Дверь входная Техно Kale Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:205 x 86 Правое
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Букле черное
-
Цвет внутри:Bianco Veralinga
-
Отделка снаружи:Металл
-
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
-
Артикул:033-1661
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:86
-
Страна:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Букле черное
-
Цвет внутри:Bianco Veralinga
-
Модель:Техно Kale
-
Открывание:Правое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Металл-панель
-
Марка стали:Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
-
Отделка снаружи:Стальной лист с декоративным тиснением.
-
Отделка внутри:Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло Lacobel.
-
Окраска:Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
-
Толщина полотна/коробки, мм:66/92
-
Толщина стали короба, мм:1.2
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1
-
Ширина наличника:50
-
Эксцентрик:Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
-
Тип коробки:Открытый
-
Уплотнитель:Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
-
Усиление:Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
-
Утепление:Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
-
Крепление:Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
-
Петли:140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
-
Верхний замок:Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
-
Нижний замок:Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция)
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:3 класс ( 20-25 дБ)
-
Цилиндр:Ключ-фиксатор 100-50/50 С Хром, 5 ключей.
-
Накладка цилиндровая наружная:DE-11-CL INOX P
-
Накладка цилиндровая внутренняя:DE-11-CL INOX P
-
Накладка сувальдная наружная:DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
-
Накладка сувальдная внутренняя:DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
-
Ручка:A-493 C Хром
-
Ночная задвижка:З-60 Никель
-
Поворотник для ночной задвижки:Apecs ТТ-0803-8/75 CR Хром
-
Глазок:6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
-
Комплектующие:Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
-
Цвет:Букле черное/Bianco Veralinga
-
Качество:Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
-
Вес, кг:58
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:5 товаров
-
Образец:в 1 магазинах
Описание
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Отзывы и вопросы о товаре5