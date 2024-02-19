Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
6 272 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223565
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|147-0056
|
Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 410 ₽
|410 ₽
|
|1 230 ₽
|147-0057
|
Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 254 ₽
|254 ₽
|
|762 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Материал:Винил
Характеристики
-
Артикул:146-0426
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Graffiti
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Super White
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:19.18
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( от 32 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Дополнительно:
-
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).
