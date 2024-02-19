Каталог
ДП В Граффити-4 Super White 200*70
Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
5,0
6 272

Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая

5,0
ДП В Граффити-4 Super White 200*70
ДП В Граффити-4 Super White 200*70
ДП В Граффити-4 Super White 200*70
Арт. 223565
Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

За полотно
6 272
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 272 ₽
Коробка 410 ₽ x 3 шт.
Наличник 254 ₽ x 3 шт.
8 264
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 410 ₽
 410
1 230
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 254 ₽
 254
762
Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70доставка 15.11.2025
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    146-0426
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Super White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    19.18
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).

Отзывы и вопросы о товаре

18
5.0 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
19 февраля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
18 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
18 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 18 оценок)
5 звезд
14
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

