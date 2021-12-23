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  5. ДП K Браво-0 ST Whitey 200*80
Браво-0 ST Whitey
4,9
7 392

Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» ST Whitey (Эмаль) глухая

4,9
Этот товар смотрят 19 человек
ДП K Браво-0 ST Whitey 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225477
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 068
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» ST Whitey (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: ST Whitey
Дверь K Браво-0 Creamy 200*80 Дверь K Браво-0 Whitey 200*80 Дверь K Браво-0 Grace 200*80
ДП K Браво-0 ST Whitey 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

  • Артикул:
    013-0457
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Bravo с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    013-0457
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
23 декабря 2021
5
Достоинства
надёжность, качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Все обговорили с менеджером. Все детали обсудили с ним. Ну и через неделю пришла дверь. Друзья не ожидали,были в восторге от подарка,и от самих дверей! Им очень понравилось! Спасибо огромное!
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Г
30 августа 2021
5
Достоинства
Удобные хорошо смотрятся
Комментарий
Установка прошла в назначенный день, специалисты по установке дверей произвели хорошее впечатление: много дорогих инструментов, быстро и качественно установили двери.
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А
06 июня 2021
5
Комментарий
Посмотрела, но это уже было не важно. Качество исполнения и классический дизайн, который никогда не выйдет из моды. Можно изменить полностью интерьер в квартире, они впишутся ну почти в любой. Мечта, а не двери.
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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