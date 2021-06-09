Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Винил
  4. Skinny
  5. ДП ПВХ Скинни-33 Casablanca White Сrystal 200*80
Скинни-33 Casablanca
4,4
6 972

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Casablanca остекление белое сатинато

4,4
Этот товар смотрят 23 человека
ДП ПВХ Скинни-33 Casablanca White Сrystal 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229633
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 972
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 972 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 802
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 162 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
Показать ещё
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Casablanca остекление белое сатинато
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Скинни-33 Milano Vero White Сrystal 200*80
ДП ПВХ Скинни-33 Casablanca White Сrystal 200*80
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*80 ДП ПВХ Скинни-33 Italiano Vero White Сrystal 200*80
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0474
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная, Скиновая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0474
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная, Скиновая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Популярные подборки

Двери из массива сосны со стеклом Межкомнатные двери в Алтуфьево Межкомнатные двери цвета Дуб Золотой Межкомнатные двери цвета Латте бархат Багетные межкомнатные двери Межкомнатные двери Грунт (под окраску) Межкомнатные складные двери из экошпона Гладкие Одностворчатые межкомнатные двери купе Межкомнатные двери цвета Italiano Vero

Отзывы и вопросы о товаре

8
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
09 июня 2021
4
Достоинства
очень удобные, стильные, легкие хорошие для такой цены
Недостатки
Нет
Комментарий
Немного повредили полотно. Очень расстроился,но зря! Мне в короткие сроки поменяли двери,все установили идеально! Поэтому я остался доволен!
Вам помог этот отзыв?
Л
13 декабря 2020
4
Комментарий
Прочность. Оставить следы ножом на поверхности было сложно. Думаю,тест моей кошкой тоже выдержит. Внешний вид. Цвет приятный. Выглядит намного дороже,
Вам помог этот отзыв?
Н
14 февраля 2020
4
Комментарий
Доставка тоже порадовала. Позвонили заранее, привезли во сколько договорились. Двери в живую не отличаются по цвету от картинки на сайте. Качество дверей очень хорошее. Двери висят уже больше месяца. Смело рекомендую.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Skinny"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Хит
Скинни-12 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Скинни-13 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Скинни-15 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-21 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Casablanca глухая
Скинни-12 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-13 Casablanca
 
4 099 6 832 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Casablanca глухая
Скинни-14 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-15 Casablanca
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Casablanca глухая
Скинни-20 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Casablanca остекление White Сrystal
Скинни-21 Casablanca
 
6 832

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть