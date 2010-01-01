Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
516 ₽
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Код товара: 82481
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Размер, мм:
80 мм (30+10+40)
О товаре
Размер:80 мм (30+10+40)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Fuaro
Характеристики
Артикул:24947
Размер:80 мм (30+10+40)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Fuaro
Материал:ЦАМ
Вес, кг:0.24
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:2 класс
Материал ключа:Сталь
Материал цилиндра:ZAMAK
Количество ключей, шт:5
Количество пинов:6
Комплектация вертушкой:Нет
Серия:100 Z
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:72
В наличии:32383 товара
Описание
Цилиндровый механизм Fuaro 100 ZA предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 50 мм.
