Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Цилиндры
  5. Ключ-ключ
  6. Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
0,0
516

Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key

Этот товар смотрят 6 человек
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Код товара: 82481
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
516
Хочу скидку
Цилиндровый механизм (100 ZA/80) 1000ZAKey80(30+10+40) CP хром 5Key
Размер, мм:
80 мм (30+10+40)
60 мм (25+10+25)
80 мм (35+10+35)
70 мм (30+10+30)
80 мм (30+10+40)
90 мм (40+10+40)
Как сделать замеры

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    80 мм (30+10+40)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro

Характеристики

  • Артикул:
    24947
  • Размер:
    80 мм (30+10+40)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Вес, кг:
    0.24
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Материал цилиндра:
    ZAMAK
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Нет
  • Серия:
    100 Z
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    72
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    32383 товара

Описание

Цилиндровый механизм Fuaro 100 ZA предназначен для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей.Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 50 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    24947
  • Размер:
    80 мм (30+10+40)
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Вес, кг:
    0.24
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Материал цилиндра:
    ZAMAK
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Нет
  • Серия:
    100 Z
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    72

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре