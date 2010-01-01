Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
0,0
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Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
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Хит
Арт. 222936
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Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 7 x 3,2
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:32
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Цвет:Alaska
Характеристики
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Артикул:155-0005
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:32
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Цвет:Alaska
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Материал:Эмалит
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Уплотнитель:Да
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Бренд:Bravo
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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Характеристики
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Артикул:155-0005
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:32
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Цвет:Alaska
-
Материал:Эмалит
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Уплотнитель:Да
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Бренд:Bravo
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Тип погонажного изделия:Телескопический
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Покрытие:Эмалит
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