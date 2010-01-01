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  5. Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
0,0
Товар раскупили

Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)

Этот товар смотрят 20 человек
tumb 1 - Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
Хит
Арт. 222936
Этот товар смотрят 11 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
Цвет:
Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п) Коробка "Т" ЭМА Stormy Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 7 x 3,2
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    70
  • Толщина, мм:
    32
  • Цвет:
    Alaska

Характеристики

  • Артикул:
    155-0005
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    70
  • Толщина, мм:
    32
  • Цвет:
    Alaska
  • Материал:
    Эмалит
  • Уплотнитель:
    Да
  • Бренд:
    Bravo
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит
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Характеристики

  • Артикул:
    155-0005
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    70
  • Толщина, мм:
    32
  • Цвет:
    Alaska
  • Материал:
    Эмалит
  • Уплотнитель:
    Да
  • Бренд:
    Bravo
  • Тип погонажного изделия:
    Телескопический
  • Покрытие:
    Эмалит

Отзывы и вопросы о товаре

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