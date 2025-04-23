Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
0,0
2 ₽ 2 ₽ -25%
Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
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Доставим завтра
Арт. 238133
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Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
Размер, см:
207x7x3,2 — доставка 23.04.2025
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 7 x 3,2
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:32
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Цвет:White Matt
Характеристики
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Артикул:155-0021
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:70
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Толщина, мм:32
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Цвет:White Matt
-
Материал:Эмалит
-
Уплотнитель:Да
-
Бренд:Bravo
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Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
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Характеристики
-
Артикул:155-0021
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:70
-
Толщина, мм:32
-
Цвет:White Matt
-
Материал:Эмалит
-
Уплотнитель:Да
-
Бренд:Bravo
-
Тип погонажного изделия:Телескопический
-
Покрытие:Эмалит
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