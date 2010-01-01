Каталог
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX OE307-87.12 (90 мм/55+10+25), НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель

Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX OE307-87.12 (90 мм/55+10+25), НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX OE307-87.12 (90 мм/55+10+25), НИКЕЛЬ
Код товара: 83291
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель
Цвет: Никель
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX OE307-87.12 (90 мм/55+10+25), НИКЕЛЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASIX OE307-87.00 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ

О товаре

  • Размер:
    90 мм (55+10+25)
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa

Характеристики

  • Артикул:
    23917
  • Размер:
    90 мм (55+10+25)
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.359
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество комбинаций:
    30000
  • Количество пинов:
    6
  • Комплектация вертушкой:
    Нет
  • Серия:
    ASIX
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Нет
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    18
Описание

Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASIX OE307 может применяться в помещениях, где достаточен базовый уровень безопасности.

