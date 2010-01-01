Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-87.00» (90 мм/55+10+25) Латунь
4,9
3 761 ₽
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-87.00» (90 мм/55+10+25) Латунь
4,9
Код товара: 83292
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-87.00» (90 мм/55+10+25) Латунь
О товаре
-
Размер:90 мм (55+10+25)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
Характеристики
-
Артикул:23915
-
Размер:90 мм (55+10+25)
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.364
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество комбинаций:30000
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:ASIX
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:36
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:596 товаров
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASIX OE307 может применяться в помещениях, где достаточен базовый уровень безопасности.
