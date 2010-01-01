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Ручки дверные Punto

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На странице:
Ручка раздельная для межкомнатной двери «DROID ZQ SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная DROID ZQ
 
1 601
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BLADE QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Ручка раздельная BLADE QL
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «DROID ZQ BL-24» Чёрный
Доставим завтра
Ручка раздельная DROID ZQ
 
1 601
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ORION QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ORION QR
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «STYLE QL GR/CP-23» Графит/хром
Ручка раздельная STYLE QL
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «NOVA QR SN/WH-19» Матовый никель/белый
Доставим завтра
Ручка раздельная NOVA QR
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «MARS QR SN/WH-19» Матовый никель/белый
Доставим завтра
Ручка раздельная MARS QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LOGICA TL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная LOGICA TL
 
691
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ONDA TL ABG-6» Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка раздельная ONDA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SATURN QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная SATURN QR
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «STYLE QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная STYLE QL
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BLADE TL BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная BLADE TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «TECH QL GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная TECH QL
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «PLUTON QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная PLUTON QR
 
1 150
Ручка раздельная для межкомнатной двери «MARS QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная MARS QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «NOVA QR GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная NOVA QR
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «INTEGRA ZQ SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная INTEGRA ZQ
 
1 601
Ручка раздельная для межкомнатной двери «GALAXY QR GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная GALAXY QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SATURN QR GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная SATURN QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «CITY QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная CITY QL
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ONDA TL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ONDA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «TECH QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная TECH QL
 
862
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ALFA TL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ALFA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BLADE TL SSC-16» Сатинированный хром
Доставим завтра
Ручка раздельная BLADE TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BASIS TL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная BASIS TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «EVO JK BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная EVO JK
882
Ручка раздельная для межкомнатной двери «METEOR QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная METEOR QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «AXIS ZR BL-24» Чёрный
Ручка раздельная AXIS ZR
 
1 340
Ручка раздельная для межкомнатной двери «STYLE QL BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная STYLE QL
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «NOVA QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная NOVA QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BOLERO TL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная BOLERO TL
 
1 030
Ручка раздельная для межкомнатной двери «CITY TL ABG/CP-6» Зеленая бронза/хром
Ручка раздельная CITY TL
 
1 030
Ручка раздельная для межкомнатной двери «RUMBA TL CF-17» Кофе
Доставим завтра
Ручка раздельная RUMBA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ARDEA TL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ARDEA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «AXIS ZR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная AXIS ZR
 
1 340
Ручка раздельная для межкомнатной двери «FUTURA ZQ SN/WH-19» Матовый никель/белый
Доставим завтра
Ручка раздельная FUTURA ZQ
 
1 601
Ручка раздельная для межкомнатной двери «METEOR QR GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная METEOR QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ONDA TL CF-17» Кофе
Доставим завтра
Ручка раздельная ONDA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ALFA TL ABG-6» Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка раздельная ALFA TL
 
945
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LOGICA TL SG/GP-4» МатЗолото/Золото 105мм
Ручка раздельная LOGICA TL 105 мм
 
691
Ручка раздельная для межкомнатной двери «MARS QR GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная MARS QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «NAVY QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная NAVY QL
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ROTO ZQ SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ROTO ZQ
 
1 601
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ORION QR GR/CP-23» Графит/хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ORION QR
 
1 044
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BELLAGIO MT OBL-20» Античный черный
Доставим завтра
Ручка раздельная BELLAGIO MT
1 058
Ручка раздельная для межкомнатной двери «EVO JK GR-23» Графит
Ручка раздельная EVO JK
939
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ARDEA TL/HD ABG-6» Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка раздельная ARDEA TL/HD
 
658
Ручка раздельная для межкомнатной двери «BELLAGIO MT CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная BELLAGIO MT
 
1 058
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Любая дверная ручка предназначена для открывания и закрывания дверей. Многие из них управляют не только самой дверью, входной или межкомнатной, но и устройством для замыкания. Они отличаются друг от друга видом, функциональностью, установкой, могут быть:

  • поворотными, незатейливого вида, изготовленными из латуни или цинковых сплавов;
  • подвижными, с фалеевым замком с косым запорным устройством;
  • нажимными, с замком, приводимым в действие путем нажатия.

Стационарные имеют неподвижную конструкцию, не связанную с замками, врезанными в полотно дверей. Вид ручек различает скобу, фаль, кнопку (глухую и поворотную), купе. По виду установки фурнитура может быть врезная и накладная. При выборе ручки стоит обратить внимание не только на ее функции, но и на декор.

Отличие ручек Punto от изделий других производителей

Дверные ручки Punto относятся к нажимным конструкциям. Китайские производители при их разработке использовали все цвета и оттенки бронзы, золота, хрома, никеля. Некоторые оттенки доходят до 50 разновидностей. Такого нет ни у одних конкурентов. Это создало условия для оптимального подбора фурнитуры под любой дизайн помещения, модерн, классику, современный хай-тек. Производители продолжают учитывать пожелания покупателей и модных течений, изобретая все новую оригинальную отделку, поражающую своими стилями, разнообразием цвета и текстуры. В изготовлении ручек Punto используются высокопрочные сплавы цинка, алюминия, меди.

Дверные ручки Punto отличаются от моделей других производителей:

  • прочностью материала;
  • большим ассортиментом;
  • надежной защитой от повреждений;
  • устойчивостью к окислениям и коррозии;
  • качественным функциональным механизмом;
  • продолжительностью эксплуатационного периода.

Их ассортимент позволяет подобрать фурнитуру под любой известный стиль.

Купить дверные ручки Punto в двери доставкой по Москве можно в нашем интернет-магазине «Мебель169». Цены на них выгодно отличаются от предлагаемых конкурентами.