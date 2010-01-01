Ручки дверные Punto

Любая дверная ручка предназначена для открывания и закрывания дверей. Многие из них управляют не только самой дверью, входной или межкомнатной, но и устройством для замыкания. Они отличаются друг от друга видом, функциональностью, установкой, могут быть:

поворотными, незатейливого вида, изготовленными из латуни или цинковых сплавов;

подвижными, с фалеевым замком с косым запорным устройством;

нажимными, с замком, приводимым в действие путем нажатия.

Стационарные имеют неподвижную конструкцию, не связанную с замками, врезанными в полотно дверей. Вид ручек различает скобу, фаль, кнопку (глухую и поворотную), купе. По виду установки фурнитура может быть врезная и накладная. При выборе ручки стоит обратить внимание не только на ее функции, но и на декор.

Отличие ручек Punto от изделий других производителей

Дверные ручки Punto относятся к нажимным конструкциям. Китайские производители при их разработке использовали все цвета и оттенки бронзы, золота, хрома, никеля. Некоторые оттенки доходят до 50 разновидностей. Такого нет ни у одних конкурентов. Это создало условия для оптимального подбора фурнитуры под любой дизайн помещения, модерн, классику, современный хай-тек. Производители продолжают учитывать пожелания покупателей и модных течений, изобретая все новую оригинальную отделку, поражающую своими стилями, разнообразием цвета и текстуры. В изготовлении ручек Punto используются высокопрочные сплавы цинка, алюминия, меди.

Дверные ручки Punto отличаются от моделей других производителей:

прочностью материала;

большим ассортиментом;

надежной защитой от повреждений;

устойчивостью к окислениям и коррозии;

качественным функциональным механизмом;

продолжительностью эксплуатационного периода.

Их ассортимент позволяет подобрать фурнитуру под любой известный стиль.

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