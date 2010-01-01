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Фурнитура для раздвижных межкомнатных дверей

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Ролики для раздвижных дверей Bravo W-100 (60 кг)
Доставим завтра
Ролики для раздвижных дверей W-100
1 050
Комплект для раздвижных дверей «Comfort - PRO SET 2» /soft close/ 80 (CFA170А) Хром
Доставим завтра
Комплект для раздвижных дверей Comfort - PRO SET 2
3 606
Комплект для раздвижных дверей «Comfort - PRO SET 1» /rollers/ 80 (CFA170) Хром
Доставим завтра
Комплект для раздвижных дверей Comfort - PRO SET 1
1 411
Комплект для раздвижных дверей «Comfort - PRO SET 3» /soft close+roller/ 80 (CFA170B) Хром
Доставим завтра
Комплект для раздвижных дверей Comfort - PRO SET 3
2 979
Открытая система для раздвижных дверей «SUPERVISION/100» (HX-23 With Soft Close) Хром
Открытая система для раздвижных дверей SUPERVISION/100
13 478
Рото механизм 900*2000
Доставим завтра
Рото механизм 900*2000
24 570
Базовый комплект для синхронного открывания дверей «Comfort - PRO SET 4» /synchron/ 80 (CFA171A) Хром
Доставим завтра
Базовый комплект Comfort - PRO SET 4
2 979
Рото механизм 600*2000
Доставим завтра
Рото механизм 600*2000
24 625
Комплект роликов для раздвижных дверей Soft LINE 55/4
Доставим завтра
Комплект роликов для раздвижных дверей Soft LINE 55/4
967
Раздвижная система «HIDDEN/40» с профилем Хром
Доставим завтра
Раздвижная система HIDDEN/40
32 738
Комплект роликов для раздвижных дверей «DIY Comfort» 60/4 kit (877) Хром
Доставим завтра
Комплект роликов для раздвижных дверей DIY Comfort 60/4 kit
1 097
Рото механизм 800*2000
Рото механизм 800*2000
24 625
Рото механизм 800*800*2000 для двойной двери
Рото механизм 800*800*2000
32 000
Рото механизм 900*900*2000 для двойной двери
Рото механизм 900*900*2000
32 000
Рото механизм 700*2000
Рото механизм 700*2000
24 625
Комплект роликов для раздвижных дверей «DIY Comfort» 80/4 kit (877+822) Хром
Комплект роликов для раздвижных дверей DIY Comfort 80/4 kit
1 411
Рото механизм 700*700*2000 для двойной двери
Рото механизм 700*700*2000
38 000
Готовый комплект Telescope Standart (6 роликов)
Готовый комплект Telescope Standart
11 143
Готовый комплект Telescope Standart (4 ролика)
Готовый комплект Telescope Standart
11 218
Рото механизм 600*600*2000 для двойной двери
Рото механизм 600*600*2000
38 000
Складная система Compack "180.50.F70" SX INOX Нержавеющая сталь левая
Складная система Compack 180.50.F70 SX
25 683
Готовый комплект Synchron Standart (4 ролика)
Готовый комплект Synchron Standart
4 051
Готовый комплект Telescope Soft (2 ролика+ 2 ролика с доводчиками)
Готовый комплект Telescope Soft
13 007
Складная система Compack "180.50.F70" DX INOX Нержавеющая сталь правая
Складная система Compack 180.50.F70 DX
25 683
Готовый комплект Synchron Soft (2 ролика+ 2 ролика с доводчиками)
Готовый комплект Synchron Soft
5 910
Готовый комплект Telescope Soft (4 ролика+ 2 ролика с доводчиками)
Готовый комплект Telescope Soft
13 007
Раздвижная система «HIDDEN/80» с профилем Хром
Раздвижная система HIDDEN/80
32 738
Комплект роликов для раздвижных дверей Soft LINE 45/4
Комплект роликов для раздвижных дверей Soft LINE 45/4
780
Базовый комплект для телескопического открывания дверей «Comfort - PRO SET 5» /telescope/ 80 (CFA172C) Хром
Базовый комплект Comfort - PRO SET 5
11 760
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