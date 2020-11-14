Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Ручки раздельные
  4. Punto
  5. Серия ML
  6. Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD ABG-6 зеленая бронза
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD ABG-6 зеленая бронза
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD ABG-6» Зеленая бронза
1 401

Этот товар смотрят 32 человека
Код товара: 76382
Фотографии покупателей

3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 401
Цвет: Зеленая бронза
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
О товаре

  • Цвет:
    Зеленая бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    37625
  • Цвет:
    Зеленая бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.333
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Комплектующие:
    Комплект крепежной фурнитуры, соединительный квадрат 8x105 мм.
  • Серия:
    ML
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    12
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Ручка дверная на круглой розетке, предназначена для установки на межкомнатные и внутренние входные двери.

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Александр
14 ноября 2020
4
Комментарий
Добрый день.Хочу оставить отзыв на ручки для межкомнатных дверей.Они очень хорошие и качественные.Красивый и современный дизайн,Простота в установке.Практичность и легкость.Комфортно пользоваться.Мне все нравится.Рекомендую.
Вам помог этот отзыв?
В
В Владимир
16 октября 2020
5
Комментарий
Доброго времени суток дверные ручки в этом магазине мне нравятся.Не дорогие и качественные.Установка простая.Смотрится интересно.Рекомендую.
Вам помог этот отзыв?
В
В Виктория
23 октября 2019
4
Комментарий
Заказывала ручку в спальню на сайте магазина.Боялась что будет отличаться от фото.Но все пришло точь в точь и даже цвет вживую лучше.Спасибо!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0