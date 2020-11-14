Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD ABG-6 зеленая бронза

Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD ABG-6» Зеленая бронза
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD ABG-6» Зеленая бронза
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD ABG-6» Зеленая бронза
О товаре
Цвет:Зеленая бронза
Страна происхождения:Китай
Бренд:Punto
Материал:Алюминий, ЦАМ
Артикул:37625
Цвет:Зеленая бронза
Страна происхождения:Китай
Бренд:Punto
Материал:Алюминий, ЦАМ
Стиль:Классика
Вес, кг:0.333
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Подвес
Отделка:Гальваника
Тип розетки:Круглая
Комплектующие:Комплект крепежной фурнитуры, соединительный квадрат 8x105 мм.
Серия:ML
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:12
Образец:в 1 магазинах
Описание
Ручка дверная на круглой розетке, предназначена для установки на межкомнатные и внутренние входные двери.
Артикул:37625
Цвет:Зеленая бронза
Страна происхождения:Китай
Бренд:Punto
Материал:Алюминий, ЦАМ
Стиль:Классика
Вес, кг:0.333
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Подвес
Отделка:Гальваника
Тип розетки:Круглая
Комплектующие:Комплект крепежной фурнитуры, соединительный квадрат 8x105 мм.
Серия:ML
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:12
