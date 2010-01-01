Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Ручки раздельные
  4. Punto
  5. Серия ML
  6. Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD SN/CP-3» МатНикель/Хром
5,0
1 401

Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD SN/CP-3» МатНикель/Хром

5,0
Этот товар смотрят 17 человек
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Код товара: 76383
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 401
Хочу скидку
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD SN/CP-3» МатНикель/Хром
Цвет: Матовый никель/Хром
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD ABG-6 зеленая бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.333
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    37627
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.333
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    6
  • Комплектующие:
    Комплект крепежной фурнитуры, соединительный квадрат 8x105 мм.
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    ML
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Цвет:
    Матовый никель/Хром
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    134 товара
  • Образец:
    в 2 магазинах

Описание

Ручка дверная на круглой розетке, предназначена для установки на межкомнатные и внутренние входные двери.

Характеристики

  • Артикул:
    37627
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.333
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    6
  • Комплектующие:
    Комплект крепежной фурнитуры, соединительный квадрат 8x105 мм.
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    ML
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Цвет:
    Матовый никель/Хром

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре