Ручка раздельная LIBRETTO ML/HD SN/CP-3 матовый никель/хром

Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD SN/CP-3» МатНикель/Хром
5,0
1 401 ₽
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD SN/CP-3» МатНикель/Хром
5,0
Код товара: 76383
Ручка раздельная для межкомнатной двери «LIBRETTO ML/HD SN/CP-3» МатНикель/Хром
О товаре
-
Материал:Алюминий, ЦАМ
-
Бренд:Punto
-
Вес, кг:0.333
-
Гарантия (лет):1
Дополнительно:
-
В наличии:134 товара
-
Образец:в 2 магазинах
Описание
Ручка дверная на круглой розетке, предназначена для установки на межкомнатные и внутренние входные двери.
Характеристики
-
Артикул:37627
-
Материал:Алюминий, ЦАМ
-
Бренд:Punto
-
Вес, кг:0.333
-
Гарантия (лет):1
-
Количество в упаковке, шт.:6
-
Комплектующие:Комплект крепежной фурнитуры, соединительный квадрат 8x105 мм.
-
Отделка:Гальваника
-
Серия:ML
-
Стиль:Классика
-
Страна происхождения:Китай
-
Тип розетки:Круглая
-
Тип упаковки:Подвес
-
Цвет:Матовый никель/Хром
