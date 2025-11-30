Цилиндровый механизм (AX202/80) AX2002Knob80 (30+10+40) CP хром с вертушкой

Изготовление дубликатов только по карте владельца:

Цилиндровые механизмы Ajax серии A200/202 предназначены для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей. Вариант исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка.Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 70 мм. Упаковка: картон. Гарантия: 1 год.