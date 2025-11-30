Цилиндровый механизм (AX202/80) AX2002Knob80 (30+10+40) CP хром с вертушкой
410 ₽
Цилиндровый механизм (AX202/80) AX2002Knob80 (30+10+40) CP хром с вертушкой
Арт. 82702
Цилиндровый механизм (AX202/80) AX2002Knob80 (30+10+40) CP хром с вертушкой
Размер, мм:
80 мм (30+10+40) — доставка 30.11.2025
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
О товаре
Размер:80 мм (30+10+40)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Ajax
Характеристики
Артикул:39875
Размер:80 мм (30+10+40)
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Ajax
Материал:Алюминий
Стиль:Классика
Вес, кг:0.197
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:2 класс
Материал ключа:Сталь
Материал цилиндра:Алюминий
Материал вертушки:Алюминий
Количество ключей, шт:5
Количество пинов:6
Комплектация вертушкой:Да
Размер, мм:80
Серия:AX200
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:72
В наличии:3990 товаров
Описание
Цилиндровые механизмы Ajax серии A200/202 предназначены для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей. Вариант исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка.Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 70 мм. Упаковка: картон. Гарантия: 1 год.
