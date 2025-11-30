Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Цилиндры
  5. Цилиндровый механизм (AX202/80) AX2002Knob80 (40+10+30) CP хром с вертушкой
410

Цилиндровый механизм (AX202/80) AX2002Knob80 (40+10+30) CP хром с вертушкой

Арт. 82708
Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
410
Размер, мм:
80 мм (40+10+30)
120 мм (55+10+55)доставка 30.11.2025
80 мм (35+10+35)доставка 30.11.2025
90 мм (45+10+35)доставка 30.11.2025
80 мм (40+10+30)доставка 30.11.2025
70 мм (30+10+30)доставка 30.11.2025
100 мм (45+10+45)доставка 30.11.2025
100 мм (50+10+40)доставка 30.11.2025
110 мм (50+10+50)доставка 30.11.2025
80 мм (30+10+40)доставка 30.11.2025
90 мм (40+10+40)доставка 30.11.2025
60 мм (25+10+25)доставка 30.11.2025
100 мм (40+10+50)доставка 30.11.2025
Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

  Размер:
    80 мм (40+10+30)
  Цвет:
    Хром
  Страна происхождения:
    Китай
  Бренд:
    Ajax

  • В наличии:
    15615 товаров

Описание

Цилиндровые механизмы Ajax серии A200/202 предназначены для установки в корпуса врезных цилиндровых замков для всех типов дверей. Вариант исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка.Комплектация: 5 стальных ключей, крепежный винт 70 мм. Упаковка: картон. Гарантия: 1 год.

