  Главная
  Фурнитура
  Замки и комплектующие
  Замки для входных дверей
  Накладные
  Замок накладной ЗН 1-3 медь
Замок накладной ЗН 1-3 медь
Замок накладной «ЗН 1-3» Медь
Арт. 84117
Замок накладной «ЗН 1-3» Медь
Цвет: Медь
Цвет: Медь
  • Артикул:
    34873
  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Зенит
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.6
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Размер ригеля:
    14 мм
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    2
  • Материал ключа:
    Сталь
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Количество комбинаций:
    15000
  • Серия:
    ЗН1-3
  • Тип запирания:
    Не автомат
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    16
Описание

Замок накладной ЗН 1-3 предназначен для деревянных и металлических дверей.Замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 4 английских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.

28 сентября 2020
5
Комментарий
Люблю накладные замки из-за простоты установки и простоты замены. Этот замок, несмотря на свою цену, довольно прочный. Защита от взлома имеется, спилить ригели будет практически невозможно, так как они очень толстые
