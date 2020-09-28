Замок накладной «ЗН 1-3» Бронза
Замок накладной «ЗН 1-3» Бронза
5,0
Арт. 84114
Фотографии покупателей
Замок накладной «ЗН 1-3» Бронза
О товаре
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Зенит
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:27869
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Зенит
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:0.65
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Размер ригеля:14 мм
-
Тип механизма секретности:Цилиндровый
-
Количество ригелей, шт:2
-
Материал ключа:Сталь
-
Количество ключей, шт:4
-
Количество комбинаций:15000
-
Серия:ЗН1-3
-
Тип запирания:Не автомат
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:16
-
Описание
Замок накладной ЗН 1-3 предназначен для деревянных и металлических дверей.Замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 4 английских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.
Отзывы и вопросы о товаре1