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Браво-22 Chalet Provence
4,5
3 024 4 032 -25%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Chalet Provence остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 24 человека
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228856
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,5
2 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 024
4 032
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 024 ₽
Коробка 525 ₽ x 3 шт.
Наличник 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 019
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 216 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1150 Коробка "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1150 ⋅ 525 ₽
 525
1 575
031-1151 Наличник "Т" ЭКО Chalet Provence МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1151 ⋅ 284 ₽
 284
1 420
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Chalet Provence остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Chalet Provence Black Star 200*80
Цвет: Chalet Provence
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Chalet Provence
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

2
4.5 / 5 На основе 2 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
09 февраля 2020
5
Достоинства
Подошла по интерьеру
Недостатки
Нет
Комментарий
Нормальная дверь, простая в установке особых проблем не возникло. Рекомендую.
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Д
06 января 2020
4
Достоинства
дверь имеет красивый дизайн, доставка достаточно быстрая, товар без наличия царапин и каких либо изъянов
Недостатки
Не обнаружены
Комментарий
Приобрела эту дверь. Качество хорошее. Четко доставили в оговоренное время. Установили, все работает, ничего не западает, не заедает, размеры указаны тоже верные.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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