Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.

Материал

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Стекло

Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).