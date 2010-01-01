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  5. ДП Future-583 Дуб патина серый, Лакобель чёрный 190х55
Future-583 высота 190 Дуб патина серый
0,0
4 607 7 678 -40%

Дверь межкомнатная "Future-583" Дуб патина серый стекло Лакобель чёрное

Этот товар смотрят 9 человек
ДП Future-583 Дуб патина серый, Лакобель чёрный 190х55
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 614397
Этот товар смотрят 5 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 607
7 678
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 607 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 137
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT017003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб патина серый
FDT017003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT017007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб патина серый
FDT017007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
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Дверь межкомнатная "Future-583" Дуб патина серый стекло Лакобель чёрное
Размер полотна, см:
190x55
190x30
190x35
190x40
190x45
190x50
190x55в наличии
190x60
190x70
190x80
190x85
190x90
190x95
190x100
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП Future-583 Дуб патина серый, Лакобель чёрный 190х55
ДП Future-583 Дуб патина серый, Сатинато белое 190х55 ДП Future-583 Дуб патина серый, Зеркало, Лакобель чёрный 190х55
Цвет: Дуб патина серый
ДП Future-583 Дуб патина серый, Лакобель чёрный 190х55
ДП FUTURE-583 Дуб Серена каменно-серый, Лакобель чёрный 190*55 ДП FUTURE-583 Дуб Серена керамика, Лакобель чёрный 190*55 ДП FUTURE-583 Дуб патина золото, Лакобель чёрный 190*55
+5

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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