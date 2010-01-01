Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Graffiti
  5. ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*90
Дверь межкомнатная Граффити-12 Экошпон Slate Art Глухая Каркасно-щитовая
0,0
6 412

Дверь межкомнатная Граффити-12 Экошпон Slate Art Глухая Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 28 человек
ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226311
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 412
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 412 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 402
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 069 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1110 Коробка "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1110 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1111 Наличник "Т" ЭКО Slate Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1111 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Граффити-12 Экошпон Slate Art Глухая Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Slate Art
ДП ЭКО Граффити-12 White Dreamline 200*90 ДП ЭКО Граффити-12 Snow Art 200*90
ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*90
ДП ЭКО Граффити-12 Look Art 200*90
+3

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Щитовые двери. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Graffiti"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-1
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-2» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-2
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1» Slate Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-1
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» Slate Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-5
3 136 6 272 ₽ -50%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» White Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5.Д» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-5.Д
5 450 6 412 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5.Д» Slate Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-5.Д
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5.Д» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-5.Д
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Граффити-1.Д
6 412

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Скинни-11.1
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Неоклассик-32
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-12
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-13
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-10
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-15.1
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 140 4 452 ₽ -7%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть