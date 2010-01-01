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Граффити-12 Snow Art
0,0
6 412

Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» Snow Art глухая

Этот товар смотрят 23 человека
ДП ЭКО Граффити-12 Snow Art 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223463
Этот товар смотрят 15 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 412
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 412 ₽
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 302
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 069 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1064 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-1064 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» Snow Art глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
ДП ЭКО Граффити-12 Look Art 200*80 ДП ЭКО Граффити-12 Slate Art 200*80 ДП ЭКО Граффити-12 White Dreamline 200*80
ДП ЭКО Граффити-12 Snow Art 200*80
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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