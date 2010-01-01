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Граффити-5 Look Art
0,0
5 645 6 272 -10%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5» Look Art глухая

Этот товар смотрят 24 человека
ДП ЭКО Граффити-5 Look Art 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226294
Этот товар смотрят 26 человек

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Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 645
6 272
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 645 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 635
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
941 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1099 Коробка "Т" ЭКО Look Art МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1099 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1100 Наличник "Т" ЭКО Look Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1100 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-5» Look Art глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x70в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Look Art
ДП ЭКО Граффити-5 Slate Art 200*70
ДП ЭКО Граффити-5 Look Art 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Материал
МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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6 412
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